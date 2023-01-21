Ukrayna Güvenlik Servisinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Cenaze törenine, yerel hükümet yetkilileri, kazada ölenlerin yakınları, İçişleri Bakanlığı çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Brovari'de 3 gün önce meydana gelen kazada Bakan Monastırskiy ile beraber hayatını kaybeden İçişleri Bakanlığı yetkililerinin cenaze leri, Kiev'deki " Ukrayna Evi"nde yapılan törenin ardından başkentteki Baykove Mezarlığı'na götürüldü.

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