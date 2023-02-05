Harkiv Bölgesi Kurtarma Departmanı Başkanı Evgeniy Vasilenko da bir füzenin üniversite binasına isabet ettiğini duyurdu.

Terehov, yangın çıkan söz konusu apartmanda kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Harkiv Belediye Başkanı İgor Terehov, Rus güçlerin S-300 füzeleriyle şehir merkezini vurduğunu, 2 füzenin apartmana isabet ettiğini belirtti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya ’nın Kupyansk, Liman, Bahmut, Aviyivka ve Novopavlivsk yönlerinde operasyon başlatmaya yoğunlaştığı belirtildi.

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