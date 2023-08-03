Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Borno Ofisi Saha Müdürü Phuong Nguyen, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde terör örgütü Boko Haram ve ISWAP'in saldırılarından en çok çocukların etkilendiğini ve bu olayların endişe verici olduğunu belirtti.

Terör saldırıları nedeniyle 1,6 milyon çocuğun eğitime muhtaç olduğunu aktaran Nguyen, "Okula gidenlerin yüzde 72'si 6'ıncı sınıftan sonra basit bir metni bile okuyamıyor. Uygun temel ve aktarılabilir becerileri edinemeyen çocuklar, okulda ve hayatta başarılı olamıyor." ifadesini kullandı.

Nguyen, UNICEF'in Nijerya'da eğitim desteğini hızlandırmaya çalışırken, hiçbir çocuğu geride bırakmamaya kararlı olduğunu söyledi.

Kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi hayatını kaybetti

UNICEF Borno Ofisi Saha Müdürü Nguyen, bölgede temel eğitim konusunda farkındalığı artırmak için hükümet, UNICEF, donör kuruluşlar ve diğer kalkınma ortakları arasında işbirliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.