Çiftin nikahını Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedar kıyarken, damadın şahitliğini yapımcı Timur Savcı, gelinin şahitliğini ise Banu Savcı yaptı.

Çift 3 yıllık ilişkilerinin ardından 2017 yılında Sait Halim Paşa Yalısı’nda yapılan düğün ile evlenmişti.

Karan adında erkek çocuğu olan çift, duygu dolu anlar yaşandı.

Bugün öğlen saatlerinde sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğe çift "Kerem" adını verdi.

2017 yılında evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, ikinci bebeklerini kucaklarına aldı.

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