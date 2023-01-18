2017 yılında evlenen Fahriye Evcen  ve Burak Özçivit çifti, ikinci bebeklerini kucaklarına aldı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ikinci kez anne baba oldu - 2

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Bugün öğlen saatlerinde sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğe çift "Kerem" adını verdi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ikinci kez anne baba oldu - 3

Karan adında erkek çocuğu olan çift, duygu dolu anlar yaşandı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ikinci kez anne baba oldu - 4

Burak Özçivit, doğum sırasında eşi Fahriye Evcen Özçivit’i yalnız bırakmadı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ikinci kez anne baba oldu - 5

Çift 3 yıllık ilişkilerinin ardından 2017 yılında Sait Halim Paşa Yalısı’nda yapılan düğün ile evlenmişti.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ikinci kez anne baba oldu - 6

Çiftin nikahını Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedar kıyarken, damadın şahitliğini yapımcı Timur Savcı, gelinin şahitliğini ise Banu Savcı yaptı.