Sevilla'nın genç futbolcusu Kike Salas, bahis oyunlarında haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Sevilla'nın yıldızı Kike Salas'ın şike eylemiyle ilgili ülkede yürütülen soruşturma sonucunda, gözaltına alındığı ve ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi. İddianamede 2023/2024 sezonunda futbolcunun 9 maçta 7 kez sarı kart gördüğü ve bu durumun, bilinçli olarak bahis oyunlarında haksız kazanç sağlamak için planlandığı iddia edildi. İki arkadaşıyla anlaşarak stratejiyi uyguladığı iddia edilen Salas, hakkında çıkan bahis skandalı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

KİKE SALAS KİMDİR?

22 yaşındaki Kike Salas, Sevilla ile Haziran 2029'a kadar sözleşme uzattı. Genç savunma oyuncusu, son dönemde gösterdiği performansla dikkat çekerken İtalya'nın Lazio kulübünün de transfer listesinde yer aldı. İspanyol defans oyuncusu, savunma hattında yetenekli bir isim olarak tanınır.