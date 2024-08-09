Bunlar da ilginizi çekebilir

Oyuncu, Gülcemal, Vezir Parmağı, Yahşi Cazibe, Türkler Çıldırmış Olmalı, Hababam Sınıfı Askerde ve Ekmek Teknesi gibi yapımlarda rol aldı.

Açıkalın, Türk televizyon tarihinin efsane yapımları arasına giren Avrupa Yakası ’nda canlandırdığı “Gaffur” karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.

Peker Açıkalın, 2011 yılında da kalp krizi geçirerek ölümden dönmüştü.

Magazin Burada’nın haberine göre; 61 yaşındaki Peker Açıkalın’ın konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği belirtildi.

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın’dan kötü haber geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Açıkalın’ın beyin kanaması geçirdiği iddia edildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.