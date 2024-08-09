Ünlü oyuncu Peker Açıkalın’dan kötü haber geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Açıkalın’ın beyin kanaması geçirdiği iddia edildi.
Magazin Burada’nın haberine göre; 61 yaşındaki Peker Açıkalın’ın konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği belirtildi.
Peker Açıkalın, 2011 yılında da kalp krizi geçirerek ölümden dönmüştü.
Açıkalın, Türk televizyon tarihinin efsane yapımları arasına giren Avrupa Yakası’nda canlandırdığı “Gaffur” karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.
Oyuncu, Gülcemal, Vezir Parmağı, Yahşi Cazibe, Türkler Çıldırmış Olmalı, Hababam Sınıfı Askerde ve Ekmek Teknesi gibi yapımlarda rol aldı.