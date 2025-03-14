Efsanevi Beatles üyesi John Lennon için 85. doğum günü anısına özel bir madeni para bastırıldı.

Müzik dünyasında kalıcı bir iz bırakan Lennon’ın simgesel figürü, Darphane’nin 'Müzik Efsaneleri' serisi kapsamında madeni parada ölümsüzleştirildi. Tasarımcı Henry Gray tarafından çizilen madeni parada, Lennon’ın yan profili yer alırken, portrenin sağ tarafında ise sanatçının 1971'de yayınlanan ve barış mesajıyla hafızalara kazınan Imagine adlı şarkısının isminin bulunduğu belirtildi.

Madeni paranın altın ve gümüş gibi değerli metallerin yanı sıra farklı renklerde de satışa sunulacağı ifade edildi. En uygun fiyatlı seçenek olan 2 gramlık madeni para 18.50 sterline (yaklaşık 770 Türk Lirası) satılacakken, 90 gramlık bir versiyonu ise 6 bin 420 sterlin (yaklaşık 267 bin TL) fiyat etiketiyle koleksiyonerlere sunulacak.