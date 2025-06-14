Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya lideri Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Rus liderin İsrail'in İran'a karşı düzenlediği operasyonu kınadığını söyledi.

Uşakov, “Vladimir Putin, İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonunu kınayarak, çatışmanın tırmanması durumunda Ortadoğu bölgesindeki tüm durumun öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceğinden ciddi endişe duyduğunu ifade etti” dedi.

Uşakov ayrıca, Putin'in görüşmede 'Rusya’nın 22 Haziran'dan sonra Ukrayna ile müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu' söylediğini belirterek, "Rusya lideri, 22 Haziran'dan sonra Ukraynalılarla müzakerelere, mutabık kalındığı şekilde devam etmeye hazır olduğunu belirtti. Donald Trump bu bilgiyi not etti" ifadelerini kullandı.

Uşakov’un açıklamalalarından öne çıkan noktalar:

Putin ve Trump Ortadoğu'da gerginleşen durumu görüştü.

Rus lider, Trump'a önceki gün İran Cumhurbaşkanı ve İsrail Başbakanı ile yaptığı telefon görüşmeleri hakkında bilgi verdi.

Putin, Trump'a İran'ın nükleer dosyası konusunda karşılıklı kabul edilebilir anlaşmalar bulunması için Rusya'nın önerisini anımsattı.

Trump, Ortadoğu'daki durumu oldukça endişe verici olarak değerlendirdi.

Liderler, İran'ın nükleer programı konusunda müzakere sürecine geri dönülmesi olasılığını dışlamadı.

Putin, 2 Haziran'da Türkiye'de varılan İstanbul anlaşmalarının uygulanması hakkında ABD liderini bilgilendirdi.

Putin, Rusya’nın Ukrayna tarafıyla müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu vurguladı.

Rusya lideri, Trump'ı doğum günü ve Amerikan Bayrağı Günü nedeniyle tebrik etti.

Liderler, 2. Dünya Savaşı sırasındaki silah kardeşliğine vurgu yaptı ve güncel sorunların çözülmesini mümkün kılan mevcut ilişkilerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.