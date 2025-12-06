Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rams Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3'e çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Rams Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi. Fenerbahçe, Skriniar ile öne geçti; Başakşehir, Bertuğ ile karşılık verdi.

Fenerbahçe puanını 33 yaptı ve Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3'e yükseldi. Başakşehir ise puanını 17 yaptı.