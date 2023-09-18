18 yaşındaki Dane Gillespie, bir sabah uyandığında banka hesabında 8.9 milyon sterlin olduğunu keşfetti. Kısa süre önce büyükannesi için 8 bin 900 sterlin çek ödediğini hatırlayan Gillespie, bankanın çek tutarını olduğundan daha çok 'sıfır' ile yazdığını keşfetti.

'Babası Porsche sipariş etmek istedi'

Ödemesi gereken miktarın 1000 katını hesaba yatıran bankanın ne yaptığını anladıktan sonra Gillespie, bakiyesinin ekran görüntüsünü annesi Caroline ile paylaştı. Gencin annesi ise şöyle konuştu:

"Buna inanamadık. Oğlum birkaç saatliğine milyoner olduğunu düşündü. Çarşamba sabahı hesabında 8.9 milyon sterlin vardı. Bize söylediği ve gidip her şeyi mahvetmediği iyi oldu. Ertesi dakika eşim bana banka hesap bilgilerinin fotoğrafıyla birlikte bir mesaj gönderdi. Bana 'Bir Porsche sipariş edeceğim' dedi, ben de 'Saçmalama, o bizim paramız değil, bunu halletmemiz lazım' dedim."

Hatasını anlayan banka, olaydan kısa bir süre sonra hesap bakiyesini olması gerektiği gibi düzeltti. Gillespie'in kısa süren 'en genç multimilyoner' olma rekoru da kısa sürdü.