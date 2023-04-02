Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, ülkenin nükleer cephaneliğini genişletmek için bomba yakıtı üretiminde artış emri vermesinin ardından ABD’li bir düşünce kuruluşu, uydu görüntülerinin Kuzey Kore'nin ana nükleer tesisinde yüksek düzeyde faaliyet gösterdiğini açıkladı.

"KUZEY KORE YENİ NÜKLEER REAKTÖRÜNÜ TAMAMLANMIŞ OLABİLİR"

38 North North Korea adlı uydu izleme şirketi, 3 ve 17 Mart tarihli görüntülere dayanarak tespit ettiği faaliyetin, Yongbyon sahasındaki Deneysel Hafif Su Reaktörü’nün (ELWR) tamamlanmak üzere olduğunu ve operasyonel duruma geçmiş olabileceğini belirtti.

Bununla birlikte, görüntülerin Yongbyon'daki 5 megavatlık bir reaktörün çalışmaya devam ettiğini ve ELWR'nin etrafındaki bir destek binasının inşaatına başlandığını gösterdiği aktarıldı. Yongbyon'daki uranyum zenginleştirme tesisinin etrafında da muhtemelen kapasitesini arttırmak üzere yeni bir inşaat başlamıştı.

Kuruluş, Kuzey Kore liderine atıfta bulunularak, "Bu gelişmeler Kim Jong-un nükleer silah cephaneliğini genişletmek için ülkenin bölünebilir madde üretimini artırmaya yönelik son emirlerini yansıtıyor.” denildi.

GÜNEY KORE VE ABD KINANMIŞTI

Öte yandan, geçen salı günü Kuzey Kore yeni, daha küçük nükleer savaş başlıklarını tanıttı, Güney Kore ve ABD'nin askeri tatbikatlarını arttırmasını kınadı. Devlet medyası, Kim'in ülkenin nükleer cephaneliğini "katlanarak" artırmak için "ileri görüşlü bir şekilde" silah sınıfı malzemelerin üretilmesi emrini verdiğini bildirdi.

Güney Kore ve ABD, 2022 başından bu yana Kuzey Kore'nin her an nükleer denemelere yeniden başlayabileceği uyarısında bulunuyor.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) geçen yıl yayınladığı bir raporda Kuzey Kore'nin 20 kadar nükleer savaş başlığı monte ettiğini ve muhtemelen yaklaşık 45-55 nükleer cihaz için yeterli bölünebilir malzemeye sahip olduğunu belirtmişti.