Uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız emniyet tarafından gözaltına alındı.

Dört isim, işlemlerinin bir parçası olarak Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örnekleri verdikten sonra ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

Gözaltı sürecinin ardından ilk açıklama Danla Bilic’ten geldi. Sosyal medya hesabından Bilic, şu ifadeleri kullandı:

Devletim test istemiş, vermez miyiz? Neyse şafakta alınmadık da demeyiz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim, canım jandarma, gözaltına mı aldılar evlerinde mi ağırladılar anlamadık, öyle naziklerdi hepinize buradan bir kez daha teşekkür ederim komutanlarım.