Peru'nun Nazca Çölü’nde bulunan ve dünya dışı varlıklarla ilişkilendirilen mumyalarla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Uzaylı mumyalar bilim camiası tarafından büyük ölçüde bir aldatmaca olarak reddedilirken, örnekleri inceleyen bir grup araştırmacı aksini düşünüyor.

MEKSİKALI DOKTOR: "MUMYALAR GERÇEK"

Meksika Deniz Kuvvetleri Tıbbi Departmanı’nın eski müdürü Dr. José Zalce, 21 mumyalanmış bedeni incelediğini ve bunların yüzde 100 biyolojik organizmalar olduğunu söyledi. DNA analizi ve röntgen taramaları sonucunda bazı numunelerin hamile olduğunu bile tespit ettiklerini belirtti.

KONGREDE GİZEMLİ SUNUM

Mumyalar, ilk kez tartışmalı UFO araştırmacısı Jaime Maussan tarafından 2023’te Meksika Kongresi'ne getirildi. Maussan, bu varlıkların Dünya’daki evrim sürecinin bir parçası olmadığını ve genetik yapılarının yüzde 30’unun hâlâ bilinmediğini iddia etti.

BİLİM DÜNYASI İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı uzmanlar, mumyaların insan benzeri özellikler taşıdığını ancak üç parmaklı olmaları, uzun kafatasları ve yüz hatlarıyla bilinmeyen bir hominin türüne ait olabileceğini öne sürüyor. Diğer araştırmacılar ise mumyaların modern yapıştırıcılarla bir araya getirilmiş hayvan kemiklerinden oluşan sahte eserler olduğunu belirtiyor.

METAL İMPLANTLAR

Araştırmalar sırasında, mumyaların bazı bölgelerinde altın, gümüş ve kadmiyum gibi metalleri içeren polimetalik plakalar bulundu. Uzmanlar, bu malzemelerin modern uydu teknolojisinde kullanıldığını belirtiyor. Ancak bu implantların ne amaçla yerleştirildiği hâlâ belirsiz.

PERU'DA ARAŞTIRMALAR DERİNLEŞİYOR

Peru hükümeti, mumyaların kökenini belirlemek için daha fazla genetik ve adli test yapılması gerektiğini açıkladı. Araştırmacılar, yeni testlerin gizemi çözebileceğini düşünüyor.

Peru’da keşfedilen üç parmaklı mumyalar üzerindeki tartışmalar devam ediyor. Bilim dünyası, bu mumyaların gerçek mi yoksa ustaca hazırlanmış bir aldatmaca mı olduğunu netleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.