Bilim insanları yeni bir raporda, 8 Nisan'daki tam Güneş tutulmasının ölümcül araba kazalarında artışa yol açabileceği konusunda uyardı.

Tutulmaya bağlı göz yaralanmalarını araba kazalarından daha sık duyuyoruz. Ancak araştırmacılar, Kuzey Amerika'daki son tam tutulma sırasında ölümcül kazalarda önemli bir artış görüldüğü konusunda uyardı.

Kazalardaki artış, tutulmanın neden olduğu gündüz karanlığına bağlı değildi.

TUTULMAYI İZLEMEK İSTEYENLER KAZA YAPTI

Uzmanlar, tutulmanın gerçekleştiği saat diliminde kazalarda aslında azalmalar kaydedilidğini ancak öncesinde ve sonrasında artış gözlemlendiğini kaydetti.

Kazaların arttığı saatler, insanların tutulmayı izlemek için gözlem yerlerine seyahat ettikleri ve özellikle de sonrasında evlerine döndükleri saatler olarak belirlendi.

ABD'de 2017 yılındaki tutulma sırasında 20 milyon insan tutulmayı izlemek için şehirler arası seyahat etti.

ÖLÜMCÜL KAZALARDA YÜZDE 31 ARTIŞ

Genel olarak tutulma sırasında gerçekleştirilen yolculukların ölümcül kazalarda yüzde 31'lik bir artışa neden olduğu ortaya çıktı. Bu artış, Şükran Günü ve 4 Temmuz gibi özel günlerde ve tatillerde görülenlerle paralellik gösteriyor.

Başka bir deyişle, 2017'deki tutulma sırasında saatte yaklaşık 10,3 kişi ölümcül kazalara karıştı. Sıradan günlerde bu oran saatte 7,9 kişiydi.

95 DAKİKADA BİR ÖLÜMLÜ KAZA

Araştırmacılar, "Bu, ortalama olarak her 25 dakikada bir fazladan kazaya karışan kişi ve her 95 dakikada bir kaza sonucu ölüm anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Risk zamanla değişiklik gösterdi; tutulmadan önce ortalamanın üzerine çıktı, tutulma sırasında altına düştü ve tutulmadan sonra en yüksek seviyelerine (ortalamanın neredeyse yüzde 50 üzerine) çıktı.

Yeni çalışmanın yalnızca ölümcül kazaları dikkate aldığını belirtmekte fayda var.