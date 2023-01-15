Ve beklenen oldu... Güneş'i karartma fikri pratikte gerçeğe dönüştü. Futurism'in haberine göre, Make Sunsets adlı küçük bir çevre girişimi, büyüyen iklim kriziyle mücadele etmek için tartışmalı ve kanıtlanmamış bir yöntem olan gezegeni soğutmak amacıyla stratosfere kükürt dioksit parçacıkları göndermeye başladı.

KÜKÜRT DİOKSİTLE DOLU BALONLAR GÖNDERDİLER

The Washington Post'un bildirdiği üzere, geçen yıl Meksika'nın Baja California eyaletinde kükürt dioksitle dolu 1,8 metrelik helyum balonları gökyüzüne bırakıldı. MIT Technology Review'a göre şirket, uzun süredir tartışılan bu yöntemi muhtemelen ilk kez hayata geçirmeye teşebbüs eden kurum oldu.

Amaç, balonlarla yüksek irtifalarda kükürt dioksit partikülleri salmak ve Güneş ışınlarının uzaya geri yansıtılmasını sağlamak. Bu süreç, genellikle "Güneş jeomühendisliği" olarak isimlendiriliyor.

Make Sunsets, pek çok eleştiriye rağmen ilerliyor. Eleştirmenlerin işaret ettiği üzere bunlardan biri, fikrin işe yarayıp yaramayacağını veya istenmeyen sonuçlara yol açıp açmayacağını bile bilmemek.

Bilim insanlarının ezici çoğunluğu ise, Güneş ışınlarını geri yansıtmak için atmosfere bol miktarda kükürt dioksit göndermeye başlamadan önce daha fazla araştırma yapılması gerektiği konusunda hemfikir.

Bu konuda şüpheye kapılmak için pek çok neden var. Örneğin, Güneş jeomühendisliği çalışmalarının dünyanın tüm bölgelerini etkileyebileceği ve dolayısıyla jeopolitik sınırları tamamen göz ardı edebileceği gerçeği gibi.

Fikrin destekçileri ise dünyanın bir iklim felaketine doğru hızla gittiğini ve boş boş oturmayı göze alamayacağımızı savunuyor.

"BENCE BUNU YAPMAMAMIZ AHLAKİ AÇIDAN YANLIŞ"

MIT Tech'e konuşan şirketin CEO'su ve kurucusu Luke Iseman, "Bence bunu yapmamamız ahlaki açıdan yanlış" dedi ve bunu ellerinden geldiğince hızlı ve güvenli bir şekilde yapmanın önemli olduğunu ekledi.

Bu arada Iseman, bu ay Meksika'dan daha fazla balon salmayı planladığını söyleyerek fikrinden vazgeçmediği ortaya koyuyor. Bir gazeteye verdiği demece göre Iseman, önümüzdeki 20 yılı "güvenli bir şekilde yapabildiği kadar" balon bırakarak geçirmeyi planlıyor.

Ve Iseman'ın garip bir şekilde teknik olarak da herhangi bir kuralı çiğnemediği söyleniyor.