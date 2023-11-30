Malezya'da yaşan ve ismi açıklamak istemeyen 28 yaşındaki bir kadın mühendis olan kocası için ikinci bir eş aradığını söyleyerek sosyal medyada ilan verdi. Kocasının iş yükünün artmasıyla birlikte strese girdiğini belirten Malezyalı kadın ikinci eş için aylık 3.000 Malezya Ringgiti (yaklaşık 18 bin 579 TL) maaş teklif etti. Eşini sessiz sakin bir adam olarak tanımlayan kadın potansiyel ikinci eşin sahip olması gereken şartları da tek tek anlattı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKTİ

Diğer eşten beklentilerini vurgulayan kadın mali kazanç peşinde koşan birini istemediğini açıkça belirtti ve altın arayıcılarından hoşlanmadığını da sözlerine ekledi. Şaşırtıcı bir şekilde Malezyalı kadının gönderisi daha çok bilgi isteyen ve onlarla tanışmak isteyen kadınların yorumlarıyla doldu. İlgi gösterenlerin yanında sosyal medyadan tepki sesleri de yükseldi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu altın bir fırsat hanımlar! Kriterleri karşılayanlar şansınızı deneyebilirsiniz.” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunun gerçek olduğuna inanmak istemiyorum" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu alışılmadık bir evlilik sorununu çözmeye yönelik yasal olarak uygun bir girişim mi, yoksa sadece ilgi çekme çabası mı?" notunu ekledi.