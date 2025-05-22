ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nde çalışan iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki elçilik çalışanının Washington'daki Yahudi Müzesi yakınlarında "anlamsız" bir şekilde öldürüldüğünü belirtti. Olayın incelendiğini aktaran Noem, "Bu ahlaksız faili adalete teslim edeceğiz" ifadesini kullandı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel de X'ten yaptığı açıklamada, silahlı saldırının FBI'ın Washington Saha Ofisi yakınlarında meydana geldiğini bildirdi.

Olaya müdahale etmek için polisle birlikte çalıştıklarını ifade eden Patel, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini duyurdu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, müze, saldırının yaşandığı sırada Amerikan Yahudi Komitesi'nin Genç Diplomatlar Resepsiyonu'na ev sahipliği yapıyordu.

ABD basınına yansıyan haberlerde, bir şüphelinin gözaltında olduğu bilgisi verildi. Washington Polis Şefi Pamela Smith, etkinlik başlamadan önce müzenin dışında yürürken görülen tek bir şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Smith, saldırganın 30 yaşındaki Elias Rodriguez olduğunu açıkladı. Rodriguez'in gözaltına alındığını aktaran Smith, şüphelinin gözaltına alındıktan sonra "Özgür Filistin" diye bağırdığını ifade etti.

FBI Saha Ofisi ve Adalet Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, Northwest'teki 3'üncü Sokak ile F Sokağı bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda öldürülenlerin biri kadın, diğeri ise erkekti.

İsrail'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Tal Naim Cohen, konuya ilişkin açıklamasında, iki büyükelçilik çalışanının müzedeki bir Yahudi etkinliğine katıldıkları sırada "yakın mesafeden" vurulduklarını aktardı.

TRUMP’TAN AÇIKLAMA: NEFRETİN ABD'DE YERİ YOK

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Açıkça antisemitizme dayanan DC’deki bu korkunç cinayetlerin şimdi sona ermesi gerekiyor” dedi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Trump, “Nefret ve köktenciliğin ABD’de yeri yok… Böyle şeylerin olabilmesi çok üzücü” ifadelerini kullandı.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI: ABD MAKAMLARIYLA TEMAS HALİNDEYİZ

Saldırının ardından X hesabından açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da "İsrail devletinin temsilcilerinin her zaman, özellikle de bu dönemde artan bir risk altında olduğunu" savunarak "Saldırının olduğu yere giden ABD Büyükelçimiz Yechiel Leiter ile görüştüm. Amerikan makamlarıyla da temas halindeyiz" bilgisini verdi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI: KORKAKÇA BİR SALDIRI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da X hesabından yaptığı açıklamada, yetkililerin silahlı saldırının sorumlularının "izini arayıp bulacağını" belirterek, "Bu, küstah, korkakça ve Yahudi düşmanı şiddet eylemidir. Yanlış anlaşılmasın: Sorumluların izini bulacağız ve onları yargıya teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.