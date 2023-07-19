Kullanıcı raporlarını bildiren Downdetector, Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim sorunu yaşandığını duyurdu.

Kullanıcılar mesaj göndermede sorun yaşadığını belirtiyor.

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WhatsApp'taki sorun hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.