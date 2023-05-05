WhatsApp'ın yeni özellikleri merak konusu oluyor. Mesajlaşma uygulaması yeni özelliklerini resmi blog'undan yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "Uygulamada yaptığımız yeniliklerin bir parçası olarak, bugün WhatsApp'ta sohbetleri biraz daha üretken ve eğlenceli hale getireceğini umduğumuz birkaç yeni özelliği paylaşıyoruz." denildi.

İŞTE WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİKLERİ

WhatsApp'ın ilk değindiği konu Anketler için yeni güncellemeler oldu. Yaptığı açıklamaya göre WhatsApp, anketlerde üç yeni güncellemeyi kullanıma sunuyor. Bunlar şöyle sıralanıyor:

Tek oyluk anketler oluşturma: Anket sahiplerine kişilerin ankette sadece bir kez oy kullanmasına izin verme seçeneği. Anket oluştururken 'Birden çok yanıta izin ver' seçeneğini kapatmanın yeterli olacağı söyleniyor.

Sohbetlerinizde anketler için arama yapma: Tıpkı fotoğraflar, videolar veya bağlantılar için yapılabildiği gibi anketler için de mesajları filtreleyebilme imkanı. Tüm sonuçların listesini görmek için ise Sohbetler ekranında Ara'ya ve ardından Anketler'e basmanın gerekeceği bilgisi veriliyor.

Anket sonuçlarını takip etme: Artık insanlar ankete oy verdiğinde anketi oluşturan kişi bildirim alacak ve toplamda kaç kişinin oy kullandığını görecek.

"AÇIKLAMALARLA BİRLİKTE İLETME" VE "BELGELERİ AÇIKLAMALARLA BİRLİKTE PAYLAŞMA" ÖZELLİĞİ DE DUYURULDU

WhatsApp'ın değindiği bir diğer özellik ise "Açıklamalarla Birlikte İletme" özelliği. Bu özellikle birlikte artık açıklama içeren bir medyayı iletirken, sohbetler arasında paylaştığınız fotoğraflar hakkında daha fazla bilgi vermek üzere açıklamayı olduğu gibi tutma, silme veya tamamen yeniden yazma seçeneğiniz var. Ayrıca fotoğrafları ve videoları iletirken başlık da ekleyebileceğiniz söyleniyor.

Son değinilen özellik ise "Belgeleri Açıklamalarla Birlikte Paylaşma" özelliği oldu. Bu özellik sayesinde artık paylaşmadan önce belgeye açıklama ekleme seçeneği getiriliyor.

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİKLERİ NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

WhatsApp'ın yaptığı açıklamaya göre bu güncellemeler şu anda kullanıcılara küresel olarak kademeli bir şekilde sunuluyor ve önümüzdeki haftalarda herkesin kullanımına açılmış olacak.