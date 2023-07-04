Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların oldukça işine yarayacak bir özelliği yayınladı.

Geçtiğimiz aylarda iOS ve Android için 32 kişiye kadar görüntülü aramayı destekleyen özelliği duyuran WhatsApp, şimdi de aynı özelliği masaüstü sürümüne getirdi.

Yeni özellikler yolda

WhatsApp’in Windows uygulaması için kişileri ve grupları 32 kişiye kadar görüntülü arayabilecek özelliği Beta kullanıcılarına sunan şirket, ayrıca masaüstü uygulaması için yeni özellikler getireceğini duyurdu.