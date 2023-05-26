WhatsApp, son zamanlarda yeni özellikler duyuruyor. Bunlar arasında gönderilen mesajları düzenleme, yeni bir sohbet kilitleme özelliği ve aynı hesabın birden fazla telefonda kullanılabilmesi gibi özellikler bulunuyor. WhatsApp şimdi ise kullanıcı adı özelliği ile gündemde.

WHATSAPP'A KULLANICI ADI SEÇME İMKANI

WhatsApp'ın en son Android beta uygulamasında bir WhatsApp kullanıcı adı alanının yer aldığı fark edildi. WABetaInfo'ya göre bu alan sayesinde kullanıcılar, hesapları için benzersiz kullanıcı adları seçebilecekler. Muhtemelen WhatsApp, kullanıcıların bir kullanıcı adını girerek diğer kişilere ulaşmalarına izin verecek, tıpkı Telegram gibi.

Özellik henüz geliştirme aşamasında olduğu için, kullanıcı adlarının nasıl çalışacağını söylemek için henüz çok erken. Ancak yakında daha net detayların ortaya çıkması bekleniyor.