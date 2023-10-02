WhatsApp, kanallar özelliğini geliştirmek için arayüzde bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda 150 ülkede birden kullanıma sunulan WhatsApp kanallar özelliği sayesinde artık kullanıcılar anlık haberlerden veya takip ettikleri alanlarla alakalı güncel içeriklerden haberdar olabiliyor.

Yeni kısayol ile birlikte artık kullanıcılar, WhatsApp kanallarına gönderilen bağlantı veya içerikleri kısayol kullanarak daha hızlı kopyalayabilecek.

KANAL AYARLARI GELİYOR

WhatsApp kullanıcıları, kanallarda paylaşılan resim ve videoları cihazdan otomatik olarak ne zaman kaldırılabileceğini seçebilecekleri "Kanal Ayarları" adlı yeni bir bölüm olacak.

Şu anda WhatsApp, varsayılan seçenek "Asla" olduğu için kanal medyasını kullanıcı cihazından hemen silmeyebilir ve bu da kullanıcıların zaman içinde cihazlarında istemeden yüksek boyutlarda medya birikmesine neden olarak depolama sorunlarına yol açabilir.

Bu özelliklerin henüz geliştirme aşamasında olduğu, yakın zamanda kullanıcılar için kullanıma sunulacağı kaydedildi.