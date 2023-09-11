Avrupa Birliği yakın zamanda Dijital Piyasalar Yasası (DMA) olarak bilinen bir yasayı çıkarttı.

Böylelikle kullanıcılara farklı uygulamalar kullanarak birbirleriyle iletişim kurma özelliği sunmak zorunda olan teknoloji şirketlerinden biri olan WhatsApp'ın platformlar arası mesajlaşma üzerinde çalıştığı bildirildi.WhatsApp, Avrupa Birliği Dijital Pazarlar Kanunu'nda belirtilen yeni düzenlemelere uyması zorunlu olacak şirketlerden biri.



Bunun nedeni, WhatsApp'ın önemli bir kullanıcı tabanına sahip büyük bir teknoloji platformu olması ve DMA tarafından belirlenen kriterlere uyması nedeniyle bir eşik bekçisi olarak nitelendirilmesidir.

6 AYLIK SÜRESİ BULUNUYOR

Henüz geliştirme aşamasında olduğu için platformlar arası mesajlaşma hazır değil ancak şu anda Meta'nın bu özellik üzerinde çalıştığı söyleniyor.



WhatsApp'ın Avrupa Birliği'nde birlikte çalışabilirlik hizmetini sunabilmesi için uygulamayı yeni Avrupa düzenlemeleriyle uyumlu hale getirmek üzere 6 aylık bir süresi var.

Şu an için bu özelliğin Avrupa Birliği dışındaki ülkeleri de kapsayıp kapsamayacağı ise belirsizliğini koruyor.



Bu özellikle birlikte kullanıcıların WhatsApp hesabı olmasa bile diğer kişilerin WhatsApp'taki kullanıcılarla iletişime geçmesine olanak tanıyacak.

Örneğin, Signal uygulamasından biri, WhatsApp hesabı olmasa bile bir WhatsApp kullanıcısına mesaj gönderebilir.

Üçüncü taraf sohbet desteğinin geliştirme aşamasında olduğu ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde kullanıma sunulacağı kaydedildi.