WhatsApp, platform üzerinde mesaj sabitleme özelliği üzerinde çalışıyor.

MESAJ SABİTLEME

Böylelikle kullanıcılar WhatsApp gruplarında mesajları 24 saat, 7 gün ve 30 gün süreyle sohbetin en başına tutturabilecek. Ancak mevcut sabitlenmiş mesaj, seçilen süre sona ermeden önce istenildiği zaman kapatılabilir.

WhatsApp, bu özellikle birlikte grup konuşmalarında yapılan duyurulara da kolay erişim sağlanmasını hedefliyor.

WhatsApp'ın sabitlenmiş mesajlar özelliğinin henüz geliştirme aşamasında olduğu, yakın zamanda tüm kullanıcılar için kullanılabilir olacağı kaydedildi.

KANAL AYARLARINI DUYURMUŞTU

WhatsApp kanallarda paylaşılan resim ve videoların kullanıcılar tarafından cihazdan otomatik olarak ne zaman kaldırılabileceğini seçebilecekleri "Kanal Ayarları" adlı yeni bir bölüm olacak.

Şu anda WhatsApp üzerinde varsayılan seçenek "Asla" olduğu için kanal medyasını kullanıcı cihazından hemen silemeyebilir ve bu da kullanıcıların zaman içinde cihazlarında istemeden yüksek boyutlarda medya birikmesine neden olarak depolama sorunlarına yol açıyor.

DEPOLAMA SORUNUNU ÇÖZMEYİ HEDEFLİYOR

WhatsApp, "Kanal Ayarları" özelliğiyle birlikte akıllı cihazlarında depolama sorunu yaşayan kullanıcıların biriken medyaları otomatik olarak silmesini sağlayacak.

Bu özelliklerin henüz geliştirme aşamasında olduğu, yakın zamanda kullanıcılar için kullanıma sunulacağı kaydedildi.