WhatsApp, uygulama içinde rehbere kayıtlı olmayan numaralar ile sohbet başlatabilme özelliğini kullanıcılar ile buluşturmaya hazırlanıyor.



Wabetainfo'nun haberine göre, bilinmeyen bir telefon numarasını uygulama içinde girdiğinizde, WhatsApp, kişilerinizin dışında bir arama gerçekleştirecek.



Ayrıca iOS üzerinden WhatsApp kullanıyorsanız, sohbet listesinden yeni sohbet başlat seçeneğine dokunduktan sonra arama çubuğuna kayıtlı olmayan telefon numarasını girerek bu numara ile yeni sohbet başlatabileceksiniz.

NUMARALARI REHBERE KAYDETMEYE GEREK KALMAYACAK



Böylelikle artık WhatsApp üzerinden sohbet başlatmak istediğiniz numarayı rehberinize kaydetmenize gerek kalmayacağı belirtildi.



Bazı kullanıcılar bilinmeyen numaralardan çağrı geldiğinde WhatsApp üzerinden kim olduklarını öğrenmek için onları kaydedip fotoğraflarına baktıktan sonra rehberlerinden silmeyi unutabiliyor.



Bu özellikle beraber artık telefon numaraları rehbere kaydedilmeden WhatsApp üzerinden görüntülenebilecek.