Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak için yeni bir özelliği daha yayına almaya hazırlanıyor.

Sesli mesaj uygulamasını daha iyi bir hale getirmek için kolları sıvayan geliştiriciler, uygulamanın yeni beta sürümü 23.03.73'te; sesli mesajların otomatik metne dönüştürülmesi özelliğini kullanıma açtı.

Bu özellik, istenmeyen durumlarda da kapatabiliyor.

Bu özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları, kendilerine gelen sesli mesajları dinleyemeyecekleri durumlarda metne dönüştürebilecek.

Bu sayede WhatsApp içinde yapılan aramalarda sadece metinler değil, sesli mesajlar da taranabilecek.

Kullanıcılar, sesli mesajlar içerisinde yer alan kelimeleri de arama yaparak bulabilecek.

WhatsApp son olarak geçtiğimiz hafta çoklu telefon desteğini kullanıma açmıştı.