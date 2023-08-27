Geçtiğimiz günlerde WhatsApp yüksek kaliteli fotoğraf ve video gönderme olanağı sağlayan yeni bir özelliğini duyurmuştu. Böylelikle artık kullanıcılar uygulama üzerinden görsel dosyalarını yüksek çözünürlükte gönderebiliyordu.

2 GB 'A KADAR MEDYA GÖNDERİMİNİ KABUL EDİYOR

Ancak bunu da yeterli bulmayan WhatsApp, görsel içerikleri orijinal çözünürlüklerinde gönderebilmesi için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Görüntülerin sıkıştırılmaması ve gerçek çözünürlüklerinde gönderilebilmesi için 2 GB'a kadar dosya gönderimini kabul edecek.



Meta, daha önceden belge olarak paylaşmak için birden fazla menü veya klasör arasında gezinmeden doğrudan galeriden medya seçmelerine olanak tanıyarak işleri kolaylaştırmayı düşünüyor.



Orijinal kalitede fotoğraf ve video gönderme özelliği henüz geliştirme aşamasında ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde kullanıma sunulacak.