Yakın Doğu Koleji Lise Erkek Basketbol takımı, Mardin'deki yarı final müsabakalarında sergilediği mücadeleci oyun ve takım ruhuyla dikkatleri üzerine çekti. Grup maçlarında rakiplerine karşı üstünlük kuran takımımız, yarı finalde de aynı başarıyı tekrarlayarak final biletini kaptı.

Hedef Türkiye Şampiyonluğu

Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasına girerek büyük bir başarı elde eden Yakın Doğu Koleji Lise Erkek Basketbol takımı, şimdi gözünü Türkiye şampiyonluğuna dikti. Final maçlarında da aynı azim ve kararlılıkla mücadele edecek olan takımımız, kupayı kazanarak adını zirveye yazdırmak istiyor.

Antrenörler ve Sporculara Tebrikler

Yakın Doğu Koleji, Lise Erkek Basketbol Takımımızın Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasına girme başarısı büyük bir gururdur.

Takımımız, uzun ve zorlu bir mücadele sürecinin ardından, gösterdiği üstün performans ve azimle bu başarıya imza atmıştır. Öğrencilerimizin disiplinli çalışmaları, antrenörlerimizin özverili çabaları ve okulumuzun spora verdiği destek sayesinde elde edilen bu başarı, Yakın Doğu Koleji'nin spor alanındaki vizyonunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Antrenörlerimiz, takımımızın bu başarısında büyük pay sahibi olmuşlardır. Öğrencilerimize sadece basketbol tekniklerini değil, aynı zamanda takım ruhunu, mücadele azmini ve fair play anlayışını da aşılamışlardır. Antrenörlerimizin öğrencilerimize olan inancı ve motivasyonu, takımımızın her maçta daha da güçlenmesini sağlamıştır.

Bu vesileyle, takımımızın başarısında emeği geçen tüm öğrencilerimizi, antrenörlerimizi, okul yönetimimizi ve desteklerini esirgemeyen velilerimizi teşşekürediyoruz. Yakın Doğu Koleji olarak, sporun gençlerimizin gelişimindeki önemine inanıyor ve öğrencilerimizin spor alanındaki başarılarını desteklemeye devam edeceklerini dile getirdiler.