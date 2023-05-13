Enid Polis Teşkilatı, bir kişinin yardım çığlıklarını duyduklarını söyleyen bir ihbar aldı.

Olay yerine intikal eden David Sneed ve Neal Storey adlı polis memurları, uzaktan bağıran birinin çığlıklarını duyunca hızlanmaya başladı. Sneed bu esnada "Bence bu bir insan. Bu bir insan" diye konuştu.

İkili çiftliğe koşarak gittikten sonra bağıranın bir keçi olduğunu gördü. Storey, adı açıklanmayan çiftçiye şöyle dedi:

"Hayvan mı insan mı anlayamadım. Ama buraya doğru yürüyorduk ve 'Bu bir insan' dedim. Uzaktan 'yardım' der gibi duyuluyordu."

Polis memurları, bağıranın keçi olduğunu görünce gülmekten kendilerini alamadı.

Enid polisinin Facebook'taki açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Teşekkürler beyler. Hepimiz, hızlı eylemlerinizi (en nihayetinde gerekli olmasa da) takdir ediyoruz."

Çiftçinin ifadelerini aktaran yetkililer, keçinin arkadaşından ayrıldığı için "çok üzgün" olduğunu bildirdi.