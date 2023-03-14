Açıklamada, frekans kanalları düzenlenirken Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon (KKTCELL) ve Vodafone Mobile Operations (TELSİM) abonelerinin (ülkede yerel operatörlerden hizmet alan tüm aboneler) söz konusu tarih ve zamanda mobil haberleşme hizmetlerinde (cep telefonları, POS cihazları, araç takip cihazları vb.) kesintiler yaşayabileceği hatırlatıldı.

BTHK'dan yapılan yazılı açıklamada, bu doğrultuda, yarın gece 00.30-06.00 saatleri arasında bölge bölge frekans kanallarının yeniden düzenlenmesinin gerçekleştirileceği belirtildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.