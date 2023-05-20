KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki ilk geçiş kapısının açılmasının 20’nci yıldönümünde bazı Kıbrıs Türk ve Rum örgütlerinin (isimleri belirtilmedi) 27 Mayıs Cumartesi günü, geçişlerin iki toplumun gündelik hayatındaki önemine vurgu yapmak amacıyla birbirine paralel iki yürüyüş eylemi düzenleyeceği bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre yeni geçiş kapıları açılması talepleri yanında mevcut kapılardan geçiş prosedürlerinin kolaylaştırılması, Kıbrıs’ın iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesinde yeniden birleşmesini isteyen örgütler saat 09.45’te Lokmacı kara kapısının her iki tarafında toplanacak ve Yeşil Hat’ta paralel yürüyüşle Ledra Palace’ta ara bölgede birleşecek.