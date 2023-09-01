Havacılık uzmanlarına göre, yapılan araştırmalar ve 'yeni kanıtlar' 2014 yılından bu yana kayıp olan MH370 sefer sayılı uçağın son dinlenme yerini ortaya çıkarmış olabilir.

Malezya Havayolları uçağı, yolcuları ve mürettebatı hiçbir zaman bulunamadı ve çılgın spekülasyonlar bir yana, 8 Mart 2014'te ne olduğunu kimse bilmiyor.

Uçak Kuala Lumpur havaalanından Pekin'e gitmek üzere havalandıktan 38 dakika sonra, Kaptan Zahrie Shah'ın saat 17.20'de Malezyalı bir hava trafik kontrolörüne verdiği yanıtın ardından kayboldu:

"...Ho Chi Minh ile bağlantı kurun (...) iyi geceler."

Uçağın ışıkları daha sonra Güney Çin Denizi üzerinde kuzeye doğru planlanan uçuş rotasından batıya doğru saparken söndü.



Yaklaşık 7.5 saat sonra 227 yolcusu ve 12 mürettebatıyla okyanusa çakılmadan önce yakıtının bittiğine inanılıyor. Richard Godfrey, Dr. Hannes Coetzee ve Profesör Simon Maskell, 31 Ağustos Çarşamba günü 299 sayfalık bir rapor halinde yayınlanan yeni araştırmalarıyla bu durumu değiştirmeyi umuyorlar.



'Çığır açan' amatör radyo teknolojilerinin ya da zayıf sinyal yayılım raportörünün (WSPR) kendilerini, 'lanetli uçağın' enkazının Avustralya'nın Perth kentinin bin 560 km batısında aranması gerektiğine inandırdığını iddia ediyorlar.



Araştırmacılar, bir uçak WSPR üzerinden uçtuğunda sinyali bozduğunu ve bu bilginin erişebildikleri uluslararası bir veri tabanında saklandığını açıkladılar. Amatör telsiz teknolojisinde, MH370'in radardan düştükten ve telsiz bağlantısını kestikten sonra (akşam 6 sularında) altı saat boyunca uçuş yolunu takip etmelerini sağlayan bu hatalardan 125 tanesini buldular.

Bu yeni bilgiler, Boeing ve Inmarsat'tan gelen uydu verileri ve sürüklenme analizi verileriyle birleştirildiğinde, ekibin kaza alanını üçgenleştirdiklerine inanmalarına yol açıyor.

Raporda, "Bu teknoloji son üç yılda geliştirilmiştir ve sonuçlar güvenilir yeni kanıtları temsil etmektedir" denilmektedir. Açıklama şöyle devam etti:

"Her gün yaklaşık 10 milyon ticari yolcu uçmaktadır ve havayolu endüstrisinin güvenliği bu ve diğer tüm uçak kazalarının nedeninin bulunmasına bağlıdır. Boeing tarafından yapılan analizler ve Batı Avustralya Üniversitesi tarafından Hint Okyanusu çevresinde bulunan enkaz üzerinde yapılan sürüklenme analizleri ile uyumludur."