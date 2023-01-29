Yeni Zelanda'da yayın yapan Stuff News ajansının haberine göre, Auckland'da sağanak etkili oldu.

Yağışlar kentin birçok bölgesinde sel ve heyelanlara yol açtı.

Kentin Remuera bölgesinde heyelanda bir evin yıkılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Wairau Vadisi bölgesinde selden 2 kişi hayatını kaybetti.

27 Ocak'tan bu yana aranan bir kişinin cesedi ise Onewhero bölgesinde, kaybolduğu yerin 1 kilometre uzağında dron yardımıyla bulundu.

Bu arada, Yeni Zelanda Meteoroloji Servisi, Auckland için şiddetli yağış uyarısında bulundu.

BBC'nin haberine göre, Auckland'in yaz mevsiminde düşen ortalama yağış miktarının yüzde 75'i 15 saatte düştü.

- Yolcular, 13 saat uçtuktan sonra başladıkları yere döndü

Business Insider'ın haberine göre, Emirates Hava Yollarına ait yolcu uçağı dün yerel saatle 10.30 sularında Dubai Havalimanı'ndan Auckland'a gitmek üzere havalandı.

Uçak saatlerce yol aldıktan sonra Auckland Havalimanı'nın şiddetli yağıştan dolayı iç ve dış uçuşlara kapatılması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Yolcular, toplamda 13 saat süren uçuşun ardından başladıkları noktaya geri döndü.

Auckland'de 27 Ocak'ta şiddetli yağışlar nedeniyle acil durum ilan edilmişti.