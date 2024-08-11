Eski Rum Maliye Bakanı, DİSİ Milletvekili Haris Yeorgiadis Rum basınında bugün yer alan demecinde, bu koşullar altında Türk tarafını görüşme masasına gelmeye ikna etmek için Rum kesimi tarafından farklı bir müzakere girişiminde bulunulması gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.

Fileleftheros gazetesinde yer alan demecinde Yeorgiadis, Kıbrıs sorununda adım adım müzakere yapılması önerisini ve bunu neden önerdiğini izah etti.

“Her şey üzerinde anlaşmaya varılmadan, hiçbir şey üzerinde anlaşmaya varılamayacağı” ilkesine değinen Yeorgiadis, bu koşullar altında her şey üzerinde mutabakata varılamayacağı anlayışıyla ancak mevcut durumu kademli olarak iyileştirecek kısmi anlaşmalar yapılması hedefiyle farklı bir müzakere girişiminde bulunarak Türk tarafını masaya getirmeleri gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.