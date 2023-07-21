Güney Kıbrıs’ta havuzda boğulma vakalarında dün bir yenisi daha eklendi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Baf bölgesinde 42 yaşındaki annesiyle kiraladıkları bir villada tatil yapan 10 yaşındaki Rus uyruklu bir kız çocuğunun, evin havuzunda boğularak hayatını kaybettiğini yazdılar.

Gazete, nevrolojik bir hastalık olan “Angelman” hastalığından muzdarip olan kız çocuğunun cansız bedeninin, evi ziyarete gelen aile dostları tarafından tespit edildiğini, kızın annesinin ise yatak odasında aşırı alkollü bir şekilde kendinden geçmiş halde bulunarak hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Haberde, polisin araştırmasının sürdüğü de aktarıldı.