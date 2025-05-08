“AlphaNews” sitesinin haberine göre, dün akşamüzeri Rum polisine, “Derinya” bölgesinde bir apartmanın park yerinde iki şahsın bir hayvanı bıçak ve baltayla parçaladığı ihbarı geldi.

Olay yerine giden polisin yabancı uyruklu iki kişinin, bıçak ve baltayla bir hayvanı parçaladığını gördükleri ve hayvanın bir kanguru olduğunu tespit ettikleri belirtilirken, şahıslardan birinin kaçtığı, diğerinin ise yakalandığı vurgulandı.

Habere göre, 36 yaşındaki Kamerun uyruklu şahıs verdiği ifadede, kanguruyu “Paralimni” bölgesinde bir şahıstan alarak, yemek amaçlı kestiklerini belirtti.

Gazete, şahsın Güney Kıbrıs’ta yasadışı ikamet ettiğini belirtirken, kaçan ikinci şahsın ise aranmakta olduğunu aktardı.