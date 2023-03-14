Alithia gazetesi Ukraynalı kadının, yapılan otopsi neticesinde boğularak öldürülme ve cinsel istismara dair  bulgulara rastlanıldığını yazdı.

Gazete polisin, otopsi sonrasında, Bykova ile Afrodit kayalıklarında bulunan ve kadının selfie çekmeye çalışırken  dengesini kaybederek kayalıklardan düştüğünü iddia eden, kadının 31 yaşındaki arkadaşını da şüpheli olarak tutukladığını belirtti.

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Habere göre Yunan pasaportuna sahip 31 yaşındaki adam Güney Kıbrıs’ta daimi ikamet ediyor ve kendisine yöneltilen suçlamaları da ret etti.