Amcaoğlu: Hayal sunmuyoruz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gönyeli - Alayköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Amcaoğlu, seçim kampanyası kapsamında ziyaretlerine devam ediyor. Amcaoğlu, gerçekçi ve hem kısa sürede hem de orta vadede hayata geçirilebilecek projeler hazırladıklarını ve kimseye hayal sunmadıklarını vurguladı.

Büyük düşünüyoruz

Başkan Adayı Amcaoğlu, “Gönyeli-Alayköy halkı ile birlikte büyük düşünüyoruz, büyük hedeflere yürüyeceğiz” dedi. Hüseyin Amcaoğlu, “çocuklarımız, gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Onları en güvenli, en düzenli ve en temiz ortamda büyütecek ve yetiştireceğiz. Bütün bunlar için plan ve projelerimizi yaptık. 26 Aralık itibariyle değerli halkımızın takdiriyle işimizin başında olacağız” dedi.

Kültür ve sanata gereken değeri vereceğiz

Hüseyin Amcaoğlu, şunları söyledi:

“Hayal sunmuyoruz. Gerçekçi proje çalışmaları yaptık. Bu projelerin bazılarını kısa sürede, bazılarını orta vadede tamamlayacağız. Gereken finans kaynaklarını da en kısa sürede bulup, Gönyeli - Alayköy Doğal Park ve Yeşil Alan projesi, Çocuk Bilim Merkezi ve Mesleki Gelişim Okulu, Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projelerimizi hayata geçireceğiz.”

“Çocuklarımıza, gençlerimize kültür ve sanatın toplumların hayatında ne kadar önemli olduğunu anlatmak da bizim görevimiz olacak. Kültür - sanat geçtiğimiz dönemlerde hak ettiği değeri göremedi ama bundan sonra görecek. Folklorcularımız, sanatçılarımız da bundan sonra bizlerle olacak, bizimle birlikte çalışacak.”