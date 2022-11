Benli: "Gönyeli'yi evlatlarıma tercih ettim"

Gönyeli Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Benli, Gündem Kıbrıs-Ses Kıbrıs ortak yayınında gazeteci Aytuğ Türkkan'ın konuğu oldu.

Programda belediyeler reformunu değerlendiren Benli, belediyelerin görevlerinin bu yasa ile yeniden yazıldığını belirterek, 'güç' vurgusu yaptı, 'bu işleri yapacak takatiniz yoksa altından kalkamazsınız. Güçlü belediyeler yaratmak zorundasınız" diye konuştu.

" Aynı zamanda belediyeler şeffaf ve denetlenebilir olmalıdır" diyen Benli, bu yasanın bunu da kapsadığını belirterek, bağımsız denetim kurulları oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

"Ülkemizde denetim denince sadece mali denetimden bahsedildiği zannediliyor ancak benim söylediğim uygulama denetimleridir" diyen Benli, "örneğin dökülen bir asfaltı dahi denetlemelisiniz. Halkın parası etkin kullanılıyor mu? Uygulamaların sonunda bunun denetlenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Gönyeli e güçlü belediyedir”

Gönyeli Belediye'nin ülkenin en güçlü belediyesi olduğunu vurgulayan Benli, belediyenin bu duruma gelmesini şu sözlerle açıkladı:

"Gönyeli'de 16 yıl önce, bütçe diğer belediyelerin bütçesine benziyordu. Belediyenin bütçesi tükenmişti, batma noktasındaydı. Ben 16 yıl önce bu yüzden seçildim. Halk belediyenin bu durumdan çıkmasını istedi çünkü. Ben dürüst ve adil, herkese eşit davranan ve asla popülist yaklaşımlara izin vermeyen bir başkanlık politikası izledim. Ben kendi oğlularımı ve gelinlerimi dahi işe almadım. Gönyeli'yi evlatlarıma tercih ettim. İş istemeye gelenlere de bunu her zaman örnek gösterdim. Şu an Gönyeli Belediyesi en güçlü belediye ise işte bu yüzdendir".

"Gönyeli halkını hayal kuracak noktaya getirdik"

Gönyeli Belediyesi'ni 16 yılda getirdikleri noktada halkın da güzel hayaller kurmasını sağladıklarını belirten Benli, "güçlendikçe büyüdük, büyüdükçe sorunları çözdük. Halka kentleriyle ilgili yeni hayaller kurmalarını sağladık" dedi.

"Alayköy’le heyecanlarımızı ve güçlerimizi birleştireceğiz"

Belediyelerin birleştirilmesi ile Alayköy'ün de Gönyeli ile artık beraber olacağını belirten Benli, Alayköy Belediyesi'nin bütçe performansının iyi olduğunu belirterek, 'Gönyeli bir marka, Alayköy'de kendi çapında bir marka. Heyecanlarımızı ve güçlerimizi birleştirerek, ülke belediyeciliğine örnek olan bu yapıyı Alayköy'e de yayarak, istikrarlı bir şekilde çalışmaya ve güçlenmeye devam edeceğiz' dedi.

"Alayköy Belediyesi'ni kapatmıyoruz"

Ahmet Benli programda Alayköy Belediyesi'ni kapatmayacaklarını da açıkladı. Benli, bunu nasıl yapacaklarını da şöyle anlattı:

"İki anlayışlı, iki modelli bir yönetime anlayış var Gönyeli-Alayköy Belediyesinde. Biz Alayköy Belediyesi'ni kapatmayacağız. Ayni insanlar ve ayni hizmet modeli ile çalışacak Alayköy. Biz Alayköy Belediyesi'ni kapatmıyoruz. Sandıklar kapandığı anda aynı insanlar işlerine devam etsin diyeceğiz. Kırsal Kesim Tüzüğü yaptıracağız. Alayköy Belediye Başkanı da bizlere yardımcı olmak amacıyla orada olacak. Her ne adım atacaksak kendisinden yardım ve bilgi talep edeceğiz. Çünkü Alayköy'ü en iyi o biliyor. Ana çatı Gönyeli olacak, Alayköy'de onun yanında kalacak"

Yeni dönem, yeni hedefler

Yeni döneme ilişkin projelerden de bahseden Benli, yapımına başlanan ve döviz krizi ile pandemi nedeniyle çalışmaları yavaşlayan Kent Park projesine devam edeceklerini kaydetti.

Benli, her eve fiber optik taleplerinin devam ettiğini, Gönyeli’nin tüm alt yapısının hazır olduğunu ve hükümet anımsatarak bu projeyi hayata geçirmek istediğini söyledi. Çağdaş bir kent için hükümetin de bu konuda yasakçı zihniyetten uzaklaşması gerektiğine vurgu yapan Benli, Gönyeli’de elektrik hatlarını da yerin altına almak istediklerini belirtti.

“Çağdaş kentlerde olduğu gibi elektrik akımını yer altına alacağız. Yeter ki Kıb-Tek ve Bakanlar Kurulu bu konuda bize onay versin” diyen Benli, güçlü bir belediye yapısı ile çağdaş bir kent yaşamını saüğlamaya devam edeceklerinin altını çizdi.