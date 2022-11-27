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Cem Dana adaylıktan çekildi!

UBP Genel Başbakanı Başbakan Ünal Üstel ve Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu ile görüşen Cem Dana, Gazi Mağusa Belediye Başkanlığından geri çekildiğini açıkadı.

27 Kasım 2022 Pazar 13:10
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Cem Dana adaylıktan çekildi!



Cem Dana açıklamasında şunları ifade etti:
Bugün adaylıktan geri çekildiğimi açıklıyorum.
Yıllarca Ulusal Birlik Partisinin birçok yönetim organında görev almış bir partili olarak özelde Gazimağusa, genelde ülkemin menfaatlerini dikkate alarak adaylıktan çekildiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum. Bu kararı verirken, ulusal davamız, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile ortak yürütmekte olduğumuz milli politikamız ışığında bu kararı verdim. Bundan sonra da özelde Gazi Mağusa, genelde ülkemin menfaatleri doğrultusunda, UBP çatısı altında hizmet vermeye devam edeceğim.

Kaynak: TV Güneş

Son Güncelleme: 27.11.2022 14:23
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