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Efendi: “26 Aralık sabahı değişim başlayacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen ancak bugüne kadar bu değerleri gün yüzüne çıkartılmamış bölgede 26 Aralık sabahı değişimin başlayacağını belirtti.

01 Aralık 2022 Perşembe 16:59
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Efendi: “26 Aralık sabahı değişim başlayacak”



Efendi, kamu menfaatini ön planda tutarak, toplumsal çıkarlar için çalışmayı hedef edindiğini söyledi.

Seçim Ofisinden yapılan açıklamaya göre Efendi, bir televizyon programına katılarak, açıklamalarda bulundu.

Lapta-Alsancak-Çamlıbel’in bugüne kadar hak ettiği değeri görmediğini savunan Emre Efendi, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen ancak bugüne kadar bu değerleri gün yüzüne çıkartılmamış bölgede, 26 Aralık sabahı değişimin başlayacağını kaydetti. Efendi, Lapta-Alsancak ve Çamlıbel’in güzelliklerine sahip çıkacaklarını, alternatif turizm olanaklarını bu bölgelere taşıyacaklarını belirtti.

Bölgedeki tarihi dokuya, kültür zenginliğine, yürüyüş yollarının fazlalığına dikkat çeken Efendi, dağcılık sporuna elverişli altyapı olanaklarını da kullanarak, turizme kazandıracaklarını ifade etti.

Efendi, “Biz bölgemizi marka yapmak için yola çıktık. Ben ve 14 belediye meclis üyesi adayımız, bölgesine sevdalı, aşkla, sevgiyle çalışan kişilerdir. Hepimizin vizyonu var. Çağdaş belediyeciliği, ayrımcılık yapmadan herkese eşit hizmeti biz sağlayacağız” dedi.

-“Marina projesi gerçek anlamda turist çekecek bir yatırım olmalı”

CTP Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Efendi, Lapta Sahil Yolu üzerinde Bakanlar Kurulu kararı ile Lapta Belediyesi'nin kullanımına verilen yaklaşık 59 dönümlük araziye yapılması planlanan otel ve marina projesine de değindi.

Otel ve marina projesinde kamu yararını ön planda tutacağını belirten Emre Efendi, otel yapılacak alanın dışında kalan 2.3 kilometrelik sahil şeridine sportif tesisler, engelli parkı, hediyelik eşya dükkanları ve büfeler açılabileceğini söyledi.

Marina projesinin gerçek anlamda turist çekecek bir yatırım olarak hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Efendi, bu projede ortaklığın ve kamu menfaatinin çok önemli olduğunu belirtti.

Alsancak’a halk plajı kazandırılacağını kaydeden Efendi, Lapta’da Sunset’in atıl durumda kaldığını, Karşıyaka’daki Güzelyalı Plajı’nda ise yeterli hizmet verilmediğini savundu.

Doğal güzellikleriyle bilinen Hisarköy, Kozanköy ve Alemdağ gibi daha birçok köydeki üretim çeşitliliğine dikkat çeken Efendi, köylerde Eko/Agro turizmi hayata geçireceklerini söyledi.

“Üreticilerimize de sahip çıkacağız” diyen Efendi, üreticileri yalnız bırakmamak amacıyla kooperatifleşme sürecine girileceğini belirtti.

-“Old Milos canlanacak”

Emre Efendi, Alsancak’ta Osmanlı kemerleri ve tarihi 3 adet su değirmeninin de bulunduğu Old Milos’un halka yeniden kapılarını açması için başlatılan ve yarım kalan projenin devamının getirileceğini de kaydetti.

Projeyi daha da detaylandırarak, hayata geçireceklerini söyleyen Efendi, Alsancak’a turistleri çekecek alanlar yaratacaklarını ifade etti. Tarihi ve kültürel mirasa sahip olan bölgenin bu özelliğinin yıllardır kullanılamadığına dikkat çeken Efendi, bir müze dahi olmadığı eleştirisinde bulundu.

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