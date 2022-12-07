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Efendi: Belediyecilik sadece çöp toplamak değildir, gençlerimize de sahip çıkacağız!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi, “Belediyecilik sadece çöp toplayıp su hizmeti vermek değil. Gençlerimize de sahip çıkmamız gerekiyor” diye konuştu.

07 Aralık 2022 Çarşamba 17:05
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Efendi: Belediyecilik sadece çöp toplamak değildir, gençlerimize de sahip çıkacağız!



Bir Tv programında soruları yanıtlayan Emre Efendi, bölgenin değişimi ve gelişimi için projelerinin hazır olduğunu vurguladı. 

EFENDİ: ÖNGÖRÜNÜZÜ ÖNCEDEN ORTAYA KOYACAKSINIZ 
Çevre gönüllüsü olarak, hiçbir ücret almadan yürüttüğü gönüllü davalar olduğunu söyleyen Efendi, “Hiçbir maddi kaygısı olmadan, kendi duyarlılığından ve doğa sevgisinden dolayı ciddi bir çevre mücadelesi veren 'Biyologlar Derneği', 'Yeşil Barış Hareketi' , 'Orman Mühendisleri' ile ilgili kurumlar var. Bunlarla birlikte ciddi çevre mücadeleleri verdik” dedi. Lapta ve Alsancak Belediyeleri’nin iki ayrı belediye olduğunu fakat tüzel kişiliklerinin ortadan kalktığını kaydeden Efendi, “Her iki belediyenin mevcut başkanları da bu konuda talepkâr oldular. 1974'te birisi, 1975'te diğeri kurulmuş iki belediye kapatıldı, bunu bir kenara koyalım. 'Bölgemize ihanet ettik, keşke biz de diğer başkanlar gibi mücadele etseydik' diyen de var, belediyelerin kapanması ile ilgili ama maalesef artık iş işten geçti. Mücadelenizi önceden yapacak ve öngörünüzü önceden ortaya koyacaksınız” diye konuştu. 

“BÖLGEYİ SU HİZMETİ DAHİ SAĞLANAMAYAN BİR HALE GETİRDİLER” 
Bölge belediyelerinin, ciddi anlamda atıl bırakılmış, sorunlar yumağı haline getirilmiş, altyapısız, üstyapısı planlanmamış, çalışanı huzursuz, adaletin ve eşitliğin olmadığı, su hizmetinin dahi sağlanamadığı, zaman zaman 'her iki belediye anlamında da' çöplerin dahi toplanmadığı bir hale getirildiğinin altını çizen Efendi, bölgeyi planlayarak ileriye taşımak istediklerini vurguladı. Gailelerinin koltuk değil, bir şeyler yapmak olduğuna işaret eden Efendi, “Biz o koltuğu bölgemizdeki sorunları çözmenin, bölgeyi doğru planlamanın ve bölgede huzura erişmenin, çalışma barışını sağlamanın bir aracı olarak görüyoruz” dedi. Efendi, “İnsanlara hayal satmasınlar. Biz hayal de satmıyoruz. Mesela gidip sit alanına inşaat sözü vermiyoruz” ifadelerini kullandı. Bölgede değişimin adının kendileri olduğuna dikkat çeken Efendi, “Diğerleri o bölgeyi değiştiremez, dönüştüremez çünkü zihinleri aynıdır veya mücadeleleri eksiktir veya vizyonları yoktur” dedi. 

“GENÇLERİMİZ GÖÇ YOLLARINA DÜŞÜYOR” 
“Proje anlamında örnek vermek gerekirse; 'Tepebaşı-Çamlıbel' Bölgesi özelinde bizim bir futbol sahası eksikliğimiz var, bu saha yapılacak” diyen Efendi, bu sahayla birlikte merkezi bir park, yeşil alan, dinlenme alanları olacağını vurguladı. Batı Bölgesi ile ilgili 'Eko-Agro' projelerinin olduğundan da söz eden Efendi, “Her bir köyümüzde ciddi üreticimiz var ve köylerimiz farkı dokulara sahiptir. Eko-Agro Turizmi planlamalıyız” dedi. “Lapta'da Alsancak'ta oturup ahkam kesip, Batı Bölgesi ile ilgili planlar yapmayacağız” diyen Efendi, Lapta Alsancak Bölgesi'nde Sanayi Bölgesi eksikliğinin olduğunu söyledi. Efendi şu şekilde devam etti: “Belediyecilik sadece çöp toplayıp su hizmeti vermek değil. Gençlerimize de sahip çıkmamız gerekiyor. Gençlerimiz göç yollarına düşüyor veya borçlanıp hayat boyu borç ödüyor veya borçlarından dolayı evliliklerinden olmaktadırlar. Biz belli kriterler çerçevesinde, inşaat ruhsatlarından muafiyet sağlayarak, proje desteği vererek, merkezi hükümet ve bankalarla iş birliği içerisinde sosyal konut projesini başarmak ve gençlerimizi konut sahibi yapmak istiyoruz. Belediyenin bununla ilgili bir bütçesi yoktur fakat biz bunun planlamasını yaptık.”

Son Güncelleme: 07.12.2022 18:08
Anahtar Kelimeler:
Emre EfendiCumhuriyetçi Türk PartisiLaptaAlsancakÇamlıbelSeçimYerel Seçim
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