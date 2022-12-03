Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü tutuklandı...
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü...
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
banner107

Efendi: “Koltuğa değil, bölgesine sevdalı bir ekibiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi, klasik belediyecilik anlayışından artık uzaklaşılması gerektiğini, bunun için de değişim zamanının geldiğini vurguladı.

03 Aralık 2022 Cumartesi 16:44
0 Okunma
Efendi: “Koltuğa değil, bölgesine sevdalı bir ekibiz”



CTP Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi, herkesi kucaklayıcı bir yönetim anlayışını benimsediklerini ifade ederek belediyesiyle barışık bir halk yaratmak istediklerini söyledi. 

EFENDİ: KURUMSAL VE ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HAREKET EDECEĞİZ 
Hisarköy’de düzenlenen kitle toplantısında konuşan Efendi, “Koltuğa değil, bölgesine sevdalı bir ekibiz” vurgusu yaptı. Efendi, kurumsal ve çağdaş belediyecilik anlayışıyla hareket ederek Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin yerel yönetimlerdeki başarısını örnek gösterdi, bu marka değeri bölgeye de taşıyacaklarını vurguladı. 21 köye ve toplam 312 kilometrekare yüzölçümüne sahip Kıbrıs’ın en güzel beldelerinden birine sahip olduklarını vurgulayan Efendi, klasik belediyecilik anlayışından uzaklaşarak, hizmeti en uzak köylere ulaştıracaklarını belirtti. Efendi, belediye bütçesinden tasarrufun, hizmeti keserek veya maaş ödemeyerek yapılamayacağına dikkat çekerek “Biz projelerimiz ve yatırımlarımızla belediye bütçemizi artıya geçirip, bölgemizin gelişimine katkı sağlayacağız. Neyi, nasıl yapacağımızı biliyoruz. Kararlar üretirken halkımız, muhtarlarımız, sivil toplum örgütleri iştirakçilerimiz olacak. Ortak kararlar alıp, herkesin mutlu olacağı çalışmalara imza atacağız” dedi. 

“HER BÖLGEYİ ÖNEMSİYORUZ” 
Her bölgeyi önemsediklerini ifade eden Efendi, sosyal konut projesi hakkında bilgi verdi. Efendi, ekonomik kriz ve dövizdeki yükseliş nedeniyle artık ev sahibi olmanın da zorlaştığını ifade ederek gençlerin doğup, büyüdüğü topraklardan göç etmemesi, daha makul şartlar altında ev sahibi olabilmelerini sağlamak için sosyal konut projesini hayata geçireceklerini belirtti. CTP Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi, projesiz çıkılan otel ve marina projesinden de söz ederek göreve geldiklerinde kamu menfaatini ön planda tutan bir çalışmayla bu projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Efendi, söz konusu projenin tüm bölgeye hizmet vereceğini, ekonomik anlamda gelir getirici bir yapıyı oluşturacaklarını ifade etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YSK'dan ad çekilişi duyurusu...
YSK'dan ad çekilişi duyurusu...
Üstel: “Lefke, Adil Özgey ile kalkınacak”
Üstel: “Lefke, Adil Özgey ile kalkınacak”
Amcaoğlu: “Bölgemiz sanatın ve sporun başkenti olacak”
Amcaoğlu: “Bölgemiz sanatın ve sporun başkenti olacak”








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim