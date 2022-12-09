Halil Kasım: Belediye çalışanlarının gelir adaleti sağlanacak

Serdarlı Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP)’nin Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan Adayı Halil Kasım, belediyeler reformu ile Geçitkale ve Serdarlı’daki belediyelerin birleştirildiğini anımsatarak, reformun önemli kazanımlar sağlayacağını kaydetti.

Reformun yanı sıra 51/95 belediyeler yasasının da yenileceğini ve yapılan bu hamleler sonrasında belediyelerin gelirlerinin artacağına dikkat çeken Kasım, “Güçlü belediyeler yaratılıyor. İşte biz de birleşen iki belediyemizde çalışan arkadaşlarımız ile daha iyi hizmet etme şansını yakalayacağız” dedi. Çalışanların mutlu ve huzurlu olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Kasım, “İki belediyenin birleşmesiyle birlikte maaşlardaki gelir adaletini sağlayacağız” diye konuştu.

Geçitkale’nin 34, Serdarlı’nın 28 belediye çalışanı olduğunu ve birleşmeyle birlikte toplam 62 çalışan ile hizmet vereceklerini dile getiren Halil Kasım, “Görevim boyunca hiç istihdam yapmadım. Çünkü önemli olan hizmeti verirken personelin de zamanında maaşını alabilmesidir. İki farklı belediye birleşti. Burada farklı haklar olabilir. Biz öncelikle çalışanlar arasındaki gelir adaletini sağlayarak işe başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Belediyelerin sağlıklı çalışabilmesi için çalışma barışının en önemli konulardan biri olduğuna vurgu yapan Kasım, “26 Aralık itibarı ile yepyeni bir döneme geçeceğiz. Güçlü bir belediye ile halkımıza çok daha iyi hizmet etmek için canla başla çalışacağız” diye konuştu.