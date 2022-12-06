Halil Kasım: Projelere muhtarlarımızla birlikte imza atacağız

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan Adayı Halil Kasım, bölge halkının hak ettiği yaşam kalitesini artırmak için sürdürülebilir bir kalkınma modeli yaratmak gerektiğini altını çizerek, bunu yaparken bölge muhtarlarıyla birlikte hareket edeceklerini vurguladı.

Halil Kasım, “Şimdi muhtarlarımız ile birlikte koşma zamanı. Biz projelerimizi hayata geçirirken herkesin katkısı, gayreti olacak şekilde bu koşuya hazırlandık” ifadelerini kullandı.

Halil Kasım, şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla, birlikte hareket edeceklerini belirterek, “Başarının sırrı önce halkı dinlemekten geçiyor. Hem biz, hem de muhtarlarımız halkımızın istekleri doğrultusunda projelerimize hayat vereceğiz. Halkımızdan gelen sesi dinleyerek yeni projeler hazırlayıp, devam eden projelerin ise tamamlanmasını sağlayacağız” dedi.