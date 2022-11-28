Harmancı: "Biz halkla çok büyük bir ittifak kurduk"

Adaylık başvurusunun ardından açıklama yapan Harmancı, 'Lefkoşa için hayırlı olsun' diyerek 'borcumuzu ve sözlerimizi tutmanın huzuruyla bu başvuruyu gerçekleştirdik' dedi.

"Biz halkla çok büyük bir ittifak kurduk"

Harmancı sözlerine şöyle devam etti:

"Lefkoşalıya barıştık, Lefkoşalı belediyesiyle barıştı. İnsanlar sevgiyi büyütmenin, kavgayı büyütmeden daha anlamlı olduğunu anladılar. Seçim sürecinde rakiplerimizle gereksiz münakaşalara girmeden, projelerimiz üzerinden ilerlemek istiyoruz. Dalaşmadan, kavga etmeden demokrasinin kazandığı bir dönem diliyorum. Hiçbir müdahale bu seçimlerde bizim 8 yıldır Lefkoşalıyla kurduğumuz sevgi bağını zedeleyemez. Biz halkla çok büyük bir ittifak kurduk."