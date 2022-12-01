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Harmancı: “Terminal projemiz ile ilk olarak tiyatro binası, meydan ve katlı otopark tamamlanacak”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, katılımcı bir süreçle ve ortak aklı bularak hazırladıkları Terminal projesinin başkent Lefkoşa’nın gelecek vizyonunu oluşturacağını vurguladı.

01 Aralık 2022 Perşembe 10:24
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Harmancı: “Terminal projemiz ile ilk olarak tiyatro binası, meydan ve katlı otopark tamamlanacak”



Harmancı ve meclis üyesi adaylarından oluşan heyet İnşaat Taşeronları Birliği’ni ziyaret etti.

“Lefkoşa hepimizin ortak paydası, sanayinin, kamunun, eğitimin merkezi,” diyerek sözlerine başlayan Mehmet Harmancı, görev süreleri boyunca LTB’nin hiçbir ihalesinin mahkemeden dönmediğini, hiçbir ihalesinin şaibeye bulaşmadığını, tek bir ihalesinin dahi iptal edilmediğini vurguladı. Harmancı, yaşam şartlarının ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle çok zorlaştığını, bu koşullarda hayatın gerçeklerine paralel yürümesi gereken işler olduğunu kaydederek, Kamu İhale Yasası’nın özellikle taşeronları ilgilendiren önemli bölümlerinde yapılması gereken bazı ciddi tadilatlar olduğunu ifade etti.

Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki dönemde hem taşeronları ilgilendiren hem de bizler için de çok önemli bazı yatırım projelerimiz var. Bunların başında Terminal bölgesinin yeniden yapılandırılması gelmektedir. Terminal bölgesi merkezi iş alanıdır ve İmar Planı’nda da bu şekilde geçmiştir. Daha sonra ‘Terminal ve Çok Amaçlı Merkez” olarak tahsis koşullarında değişiklik yapıldı. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin çağdaş ve çok fonksiyonlu bir otobüs terminali, yeni bir kentsel çekim merkezi ve bunlarla bütünleşen kültür-sanat odaklı açık ve kapalı kamusal alanlar oluşturma hedefindeyiz. Burada 25 milyon sterlinlik bir yatırımdan söz ediyoruz. Bu bir, ‘Tasarla-Yap-İşlet-Kirasını Öde-Devret’ ihalesidir. Buraya bir konaklama tesisi, alış-veriş merkezi, yeni terminal binası, arkadaki Tiyatro Sarayı’nın bitirilmesi, arkadaki park yerimizin bir meydan haline getirilmesi ve çok katlı bir otoparkla da bunun desteklenmesini içeren bir projedir. Finansmanı yatırımcı tarafından yapılacak, konaklama tesisi, alış-veriş merkezini onlar işletecek, geriye kalan kamusal noktalar bize ait olacak, onlar da uzun yıllar diğer kısımları işletip LTB’ye metrekare karşılığı kira verecek. Bu tabi ki bölgedeki iş potansiyelini artıracak, yapım aşamasında taşeronların da bu sürecin bir parçası olacak” dedi.

Şüphesiz En İyi Ekip              
Harmancı, Birlik başkan ve üyelerine heyette bulunan Lefkoşa Ekibinde yer alan Meclis Üyesi adaylarını da tanıtarak “hepsi de alanında donanımlı, parti kökenine bakmadığımız, aşk, güven ve sorumlulukla Lefkoşa’mız için bilgi birikimlerini, emeklerini, deneyimlerini ortaya koyan çalışma arkadaşlarımız ve şüphesiz en iyi ekip” diyerek sözlerini tamamladı.

Son Güncelleme: 01.12.2022 11:27
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