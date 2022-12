KTEZO ile her zaman iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışma

Harmancı, şehir hayatında ve ekonomik kalkınmada hayati bir rol oynayan küçük ile orta ölçekli işletmelerin nitelikli iş gücüne ulaşmalarındaki en önemli kurum olan KTEZO ile LTB’nin her zaman diyalog ve dayanışma içerisinde olduğunu söyledi.

Harmancı, eğitimini tamamlayıp odadan lisans alan iş gücüne dikkat çekerek, “Eğer bir turizm adasıysak ve bu turizm adasında yerel ürünler üzerinden ve yerel iş gücü üzerinden ekonomik dinamiği yaratacaksak buna çok önem vermek zorundayız. Elbette yurt dışından yatırımcılar gelecek, ama ilk uğrayacakları ev, burası yani Esnaf ve Zanaatkarlar Odası olacak” dedi.

Harmancı, önümüzdeki dönemde ilk dönem başlattıkları ve bu dönemde pandemiye takılan haritalandırma konusunu masaya yatırmak istediklerini kaydetti. “İlk dönem Rekabet Kurulu’na takılmıştık. Şimdi burada bizim yasalarımızda ortak bir mücadele vererek planlı yaşamın imar planlarında yerini almasını sağlamamız gerekiyor” diye konuştu. Harmancı, sağlam temeller üzerinde yeniden ayağa kalkmış olan Lefkoşa’da her yıl 300’den fazla iş yeri açıldığına dikkat çekerek, 2022-2026 döneminde yapılacak yatırımlarla belediyenin şehrin ekonomik kalkınmasında itici güç olacağını söyledi.

Surlariçi’nde herkesin takdir ettiği bir gelişim ve devinim yaşandığını, ekonomik krizlere rağmen yeni iş yeri sayılarında önemli bir artış olduğunun altını çizen Harmancı, Surlariçi’nde küçük sanayi icra eden bazı işletmeleri Sanayi Bölgesi’ne taşıyarak Surlariçi’nin turizme yönelik daha çok hizmet vermesinin önünü açmayı birlikte başaracaklarına inandığını söyledi.

İki belediye başkanından geçiş kapılarının açılmasına ilişkin ortak hareket

Harmancı, 2015 yılında Güney Lefkoşa Belediye Başkanı’yla birlikte her iki toplum liderine ortak bir mektup yazarak Lefkoşa’da yeni geçiş kapılarının açılmasıyla ilgili eşgüdümlü bir baskı oluşturduklarını hatırlattı. Özellikle araçlı geçişlere açılması gereken Mağusa Kapısı ve yürüyüş güzergȃhı olarak belirlenecek Baf Kapısı üzerinde durduklarını, ayrıca Bandabuliya’ların birleştirilmesiyle ilgili Kuyumcular Sokağı’ndan da bir kapı açılmasının gerekliliğine vurgu yaptıklarını ifade etti.

Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kapıların arttırılması ve bu sayede geçişlerin ve trafiğin rahatlaması amacı ile Lefkoşa Rum Belediyesi ile görüş birliğine varmasının ardından yapmış olduğu temasları da anımsattı. Harmancı, hükümet yetkilileri ile görüşmelerinin ardından sivil toplum kuruluşları ile Mağusa ve Baf kapılarının açılması konusunda görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bunun sadece ekonomik değil aynı zamanda insani bir mesele olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Harmancı, “Ancak o dönemde Lefkoşa kapılarının açılması güneydeki komite tarafından Kiracıköy ve Erenköy kapılarının tutsağı haline getirildi. Son yıllarda ise toplum liderleri açısından bu siyasi iradenin tamamen yok olduğu bir siyasi atmosferin içerisindeyiz. Biz her zaman olduğu gibi bundan sonra da hayatı kolaylaştıracak bu adımların atılması için ağırlığımızı koymaya devam edeceğiz” dedi.

Pandemi döneminde Lokmacı Kapısı’nın açılması için baskı kurduk

2018 yılında Derinya ve Aplıç Kapıları’nın açılmasının hemen ardından, dörtlü hükümet döneminde önce Dışişleri Bakanlığı, sonra Başbakan, kuvvet komutanları, ardından da Cumhurbaşkanı’nın kapılarını çaldıklarını ve sıranın Lefkoşa’ya geldiğini söylediklerini kaydetti. Ancak pandemi döneminde yeni kapıların açılması bir yana, mevcutlara da sınırlamalar getirildiğine işaret eden Harmancı, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi ile özel bir görüşme yaparak en azından Lokmacı Kapısı’nın negatif test sonucu ibraz edilenlere açılması talebini ilettiklerini, Güney Lefkoşa Belediye Başkanı’nı da aynı noktaya çekmeyi başardıklarını söyledi. Bu baskı sonucunda Lokmacı Kapısı’nın açıldığını hatırlattı.