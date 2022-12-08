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Niyazi Öztürk: Dikmen geçiş değil, durak noktası olacak

UBP Dikmen Belediye Başkan adayı Öztürk, Dikmen’in Ercan Havaalanı’na gidip gelirken geçilen bir bölge olduğunu söyledi, “Projelerimiz ile Dikmen, geçiş noktası değil, durak noktası olacak” dedi.

08 Aralık 2022 Perşembe 16:49
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Niyazi Öztürk: Dikmen geçiş değil, durak noktası olacak



Ulusal Birlik Partisi (UBP)’nin Dikmen Belediye Başkan adayı Niyazi Öztürk, Diyalog TV’de yayınlanan 360 Derece Seçim Özel programına konuk oldu.

Niyazi Öztürk, Dikmen’in Lefkoşa ve Girne arasında sıkışmış bir bölge olduğuna dikkat çekerek, ortaya koyacakları projelerle buna “dur” diyeceklerini belirtti.

Öztürk şöyle devam etti:

“Dikmen geçiş olarak kullanılan, unutulmuş bir yer. Biz buna “dur” diyeceğiz, Dikmen geçiş noktası değil durak noktası olacak. Yapacak çok iş var. 16 yıldır ayni vizyon ile yönetilen Dikmen’e artık bu yeterli değil. Sadece duvar ve kaldım yapmak değildir yerel yönetimin işi. İki dönemdir bunlar da yapılmadı, sadece iki köye muhtar binası yapılmış. Biz yeni bir vizyon, yeni bir enerji ile geliyoruz. Yapılacak çok iş var, bunları yapmak için geliyoruz”

Dikmen’in Ercan Havaalanı’na gidip gelirken kullanılan yol üzerinde bulunduğunu hatırlatan Öztürk, “Bizlerin en büyük amacı havaalanına gidip gelen insanların burada durup alışverişini yapabileceği, kaliteli vakit geçirebileceği bir alan yaratmaktır. Bu konuda projelerimiz hazır. Köylerimizi ve ormanlarımızı koruyup, turistleri çekebileceğimiz yerler olacak” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
UBPUlusal Birlik PartisiNiyazi ÖztürkSeçimYerel SeçimDikmen
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