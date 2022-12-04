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Sadıkoğlu: “İskele’nin sürdürebilir kalkınmasını sağlayacağız”

İskele Belediye Başkanı ve UBP’nin Başkan adayı Hasan Sadıkoğlu, İskele’nin gelişip değiştiğini, önemli olanın bundan sonra kalkınmanın sürdürülebilir bir politika ile devam etmesi olduğunu vurguladı

04 Aralık 2022 Pazar 14:50
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Sadıkoğlu: “İskele’nin sürdürebilir kalkınmasını sağlayacağız”



İskele Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Başkan adayı Hasan Sadıkoğlu, yerel seçimlere yönelik açıklamalarda bulundu.

Yeni dönemde hedefinin kalkınmanın sürdürülebilir bir noktaya ulaşması olduğunu söyleyen Sadıkoğlu, halkın yaşam kalitesini daha da üst seviyeye çekecek yeni projeler ile yollarına devam edeceklerini vurguladı.

İskele belediyesi sınırlarına dahil edilen yeni köylerin kalkınması için de projelerin hazırlandığının altını çizen Sadıkoğlu, güçlü bir gelecek için emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

Sadıkoğlu, “Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek anlayışıyla çıktığımız bu yolda genç, yaşlı, engelli gözetmeksizin hizmete devam edeceğiz” dedi.

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